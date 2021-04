Rapina in pieno giorno in centro a Milano, presi 3 giovani

(ANSA) - MILANO, 11 APR - In gruppo una decina di ragazzi si sono avvicinati in piazza Gae Aulenti, dove si trova il grattacielo Unicredit, a pochi passi da corso Como a Milano, e in pieno pomeriggio dopo le 17 hanno iniziato a strattonare e minacciare un altro ragazzo per portargli via il cellulare.

E' stato lui ad avvisare le forze dell'ordine e a dare la descrizione dei suoi aggressori. Questo ha permesso alla polizia di rintracciarne e arrestarne tre: un ragazzo di 19 anni e due di 17. (ANSA).