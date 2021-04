Fiera Milano: 101 anni, da una ripartenza all'altra

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Si vede che questo deve essere il suo destino. Nata dopo la Grande guerra, appena terminata la epidemia di Spagnola, per rimettere in moto l'economia, la Fiera di Milano, cento e uno anni dopo, è un'altra volta pronta alla stessa missione. Non vede l'ora di riprendere il cammino interrotto e rilanciare l'economia del Made in Italy.

Il 12 aprile del 1920, grazie all'iniziativa di otto imprenditori, nasceva a Milano la prima Fiera Campionaria, organizzata sui Bastioni di Porta Venezia, con 1200 espositori.

Gli stand vennero realizzati utilizzando le baracche dei prigionieri di Caporetto. Due anni dopo, con Regio Decreto di Vittorio Emanuele III, l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, ha intrapreso un cammino che ha portato la Fiera di Milano a diventare uno dei poli espositivi più importanti al mondo. "La storia della Fiera come quella dell'Italia - sottolinea Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano - è una storia di ricostruzione e di rinascita. Come avviene nei nostri padiglioni dove, mostra dopo mostra, le forme cambiano, si modificano, si rinnovano. Per poi lasciare posto a nuove forme totalmente differenti e sempre più rivolte all'innovazione. Una rinascita sempre più incisiva e impetuosa, che ogni volta ha saputo ripartire con sempre maggior slancio. Siamo convinti che sarà così anche questa volta".

Non c'è stata, nell'aprile 2020, la grande festa per il centenario. Non ci sarà neanche quella per il centunesimo compleanno. "Un anno fa - ricorda Pazzali - così come oggi eravamo impegnati con la realizzazione del padiglione di emergenza al Portello che fino ad ora ha accolto circa 500 pazienti. E oggi, insieme ai partner privati, siamo impegnati nella realizzazione di un nuovo, importante centro vaccinale presso il quale ad oggi sono state vaccinate oltre 60mila persone". Ma tutto è già pronto per il 'dopo', che si intravvede per il secondo semestre 2021 quando nei padiglioni di Milano e di Rho vuole tornare a essere protagonista il bello e ben fatto, il nuovo che anticipa il futuro. La festa, quella vera, è attesa adesso per il compleanno 102, che potrebbe cadere tra le Rassegne del fashion e il Salone del mobile più grande di sempre. (ANSA).