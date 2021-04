Canottaggio: Europei a Varese,è Grande Italia con 8 medaglie

(ANSA) - ROMA, 11 APR - È Grande Italia agli Europei Assoluti di canottaggio a Varese, in cui ha conquistato 8 medaglie (3 ori, 3 argenti, 2 bronzi) e ottenuto il secondo posto nel medagliere per nazioni, dietro la Gran Bretagna, che di medaglie ne ha prese 12 (5 ori, 4 argenti, 3 bronzi). Ed è da sottolineare che, essendo questo un anno olimpico, che cinque medaglie sono state vinte in specialità dei Giochi: 4 da equipaggi maschili (quattro di coppia, due senza, quattro senza senior e doppio pesi leggeri) e una femminile nel doppio pesi leggeri. Le altre tre medaglie sono arrivate da gare dei pesi leggeri maschili che non fanno parte del programma olimpico: quattro di coppia, singolo e due senza.

Entrando nello specifico delle vittorie, nelle specialità olimpiche spiccano lemedaglie d'oro conquistate dal quadruplo senior di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, e dal doppio pesi leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini. Questi due ori sono stati conquistati dominando la rispettive gare dall'inizio alla fine e, nonostante gli avversari abbiano tentato di recuperare il distacco, gli equipaggi azzurri hanno sempre mantenuto la testa della gara senza cedere spazio agli avversari.

Ora per il canottaggio internazionale il prossimo appuntamento è a Piediluco la prossima fine settimana, dal 16 al 18 aprile, con il 'Memorial Paolo d'Aloja'.