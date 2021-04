Calcio:Conte, non abbiamo vinto nulla e ci serve ultimo step

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Ribadisco che non abbiamo ancora vinto niente, dobbiamo fare l'ultimo step, il più importante.

Ora solo zitti e pedalare, zero proclami. L'unica cosa che abbiamo già fatto, perché è un dato di fatto, è aver ridato credibilità all'Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della gara contro il Cagliari.

"Anche in Europa abbia ridato credibilità, visto che l'anno scorso abbiamo fatto la finale di Europa League, magari qualcuno se l'è dimenticato ma ricordo che è stato il miglior risultato italiano in Europa degli ultimi anni - ha aggiunto -. Ora bisogna fare attenzione a non lasciare spazio agli avversari, non possiamo dare linfa a chi insegue con qualche scivolone. Se tu vinci, chi insegue prima o poi molla". (ANSA).