Ferrovie: Trenord, nuovi Caravaggio su Milano-Domodossola

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Si allarga al Piemonte il bacino d'utenza dei nuovi treni Caravaggio acquistati dalla Regione Lombardia per Trenord. I convogli pendolari di nuova generazione saranno in servizio nel Varesotto e nel Verbano fino a Domodossola (Verbano-Cusio Ossola) da lunedì prossimo12 aprile, quando ne entreranno in circolazione 4 sulla linea internazionale Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, per un totale di 22 corse giornaliere. Metà sulla linea RegioExpress Milano Centrale-Domodossola e metà sul collegamento parallelo Suburbano da Milano Porta Garibaldi, di cui 5 con partenza o destinazione Arona e 6 con proseguimento fino a Domodossola.

I convogli circoleranno in composizioni da 4 carrozze con 445 posti a sedere. Dispongono di climatizzazione autoregolata e di illuminazione a led, prese elettriche e usb per la ricarica dei dispositivi mobili. Prodotti da Hitachi, i treni Caravaggio sono dotati di soluzioni audio e video per l'informazione a bordo e di 44 telecamere per la videosorveglianza. Fanno parte del lotto di 222 convogli acquistati dalla Regione Lombardia per Trenord, che consentiranno di cambiare volto rinnovare progressivamente la flotta. (ANSA).