Covid: Atalanta, positivo anche Pessina

(ANSA) - BERGAMO, 07 APR - Matteo Pessina è l'ennesimo giocatore al rientro dagli impegni della Nazionale italiana contagiato dal cluster di Coronavirus. Lo ha comunicato l'Atalanta sul proprio sito ufficiale.

"Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate", si legge.

L'altro azzurro nelle file dei bergamaschi recentemente impiegato dal ct Roberto Mancini, Rafael Toloi, è invece risultato negativo. I due ieri si erano comunque allenati precauzionalmente a margine del gruppo, esattamente come accaduto due giorni prima della partita di campionato con l'Udinese, risultando entrambi negativi dopo due test molecolari e l'antigenico la mattina del match. (ANSA).