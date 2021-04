Fontana: 'Numeri migliorano, potremmo tornare in arancione'

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "I numeri della nostra regione stanno migliorando e se continuerà così, spero venerdì che potremo chiedere di tornare arancioni. Non posso dare la certezza, ma da questo osservatorio la situazione dal punto di vista epidemiologico sta migliorando, sta rallentando, i numeri sono positivi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al webinar di Aime (Associazione degli Imprenditori Europei) '7 incontri per 7 domande in 70 minuti', sul tema della centralità della Regione per il futuro economico post pandemia.

"Spero - ha aggiunto Fontana - che potremo presto arrivare a delle riaperture. Il vero discrimine sarà quando la vaccinazione di massa sarà arrivata a un buon punto. Quando avremo raggiunto una buona percentuale di vaccinati potremo parlare di normalità.

Ad ora abbiamo fatto 1,8 milioni di vaccini e speriamo che ne arrivino molti per poter far partire la fase massiva". (ANSA).