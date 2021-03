Milano: Scalo Romana post olimpico per 10mila persone

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Il masterplan del team Outcomist 'Parco Romana' ridefinirà l'area di uno degli ex scali ferroviari di Milano con una disponibilità per un totale di circa 10mila persone, dopo che la stessa sarà utilizzata come villaggio olimpico per Milano Cortina 2026.

Residenze e spazi lavorativi saranno in una zona 'car free', con il Parco Romana - spiega il Fondo Porta Romana, partecipato da COIMA ESG City Impact Fund, Covivio e Prada Holding, che sarà il proprietario dell'area - che è "il cuore naturale del progetto. Una connessione da est a ovest che ispira ulteriori interventi di mitigazione della ferrovia, inclusa una potenziale highline milanese sopra il fascio dei binari per consentire ai residenti e ai visitatori di attraversare l'intera lunghezza dello Scalo".

In particolare, gli isolati urbani tracciano i bordi delle strade circostanti mentre perimetri alberati e piani terra con servizi di vicinato per le comunità si estendono nelle aree a nord e a sud del sito. Al centro delle architetture residenziali, vi saranno cortili che richiamano la tradizione milanese, creano aree semi-pubbliche. Il nuovo Distretto Lodi "è caratterizzato da una piazza pubblica a più livelli che fa da ponte sui binari attivi per collegare al grande parco Piazza Lodi, la Stazione della Circle Line e gli edifici a uso ufficio previsti nel settore orientale dello Scalo".

All'estremo opposto, nel quadrante sud ovest, il progetto è dedicato all'evento olimpico di Milano 2026. Gli spazi per il Villaggio Atleti - spiegano i committenti del masterplan - sono quanto più possibile semplici e regolari, per consentire la massima funzionalità e la loro conversione in componente residenziale che ne raccolga la 'legacy' al termine delle competizioni". (ANSA).