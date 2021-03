Scuola: dad in piazza e al Piccolo a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Una quindicina di bambini della scuola primaria Confalonieri del quartiere Isola, a Milano, si è ritrovata questa mattina in piazza Archinto, con pc e plaid colorati, per seguire la Dad, e altrettanto hanno fatto i ragazzi di Usd, che hanno scelto il Piccolo teatro occupato per fare lezione da remoto.

Due iniziative organizzate da Priorità alla scuola, che non ha sospeso la sua protesta contro la dad nonostante gli annunci di riapertura dopo Pasqua anche in zona rossa: "la scuola riprende ma solo per i piccoli e poi - spiega Chiara Ponzini di Pas - non è ancora uscito nulla di ufficiale. Draghi ha detto che i bambini fino alla prima media potranno andare a scuola anche in zona rossa, ma gli altri? Evidentemente il Governo ritiene che la scuola sia un parcheggio per liberare gli adulti dall'accudimento dei figli e poterli mandare al lavoro. E' per questo che i ragazzi continuano a fare Dad all'aperto, perché i ragazzi delle superiori - sottolinea Ponzini - sono stati dimenticati, le medie perse, e poi fino a 16 banni c'è la scuola dell'obbligo e non viene rispettato nemmeno questo, che il Governo dica che tu, scolaro della scuola dell'obbligo, puoi stare a casa è oltre ogni immaginazione".

La dad in piazza Archinto fa parte della staffetta dei quartieri lanciata da Pas una quindicina di giorni fa per rendere partecipi della protesta anche le scuole dei piccoli.

Alla catena anti Dad hanno partecipato più di 60 scuole del milanese, apponendo disegni e fiocchi colorati sulle cancellate, lasciando zaini vuoti all'ingresso e facendo la Dad davanti agli istituti, come accadrà anche domani alle primarie Rinnovata Pizzigoni e Dante e alla secondaria Puecher, dove insieme ai ragazzi ci saranno anche alcuni docenti. Un paio di insegnanti della primaria di via Confalonieri, invece, questa mattina, vedendo che i bambini non erano a casa ma in piazza, hanno preferito - fanno sapere da Pas - chiudere il collegamento. La scorsa settimana, invece, i genitori della primaria Brunacci hanno ottenuto l'aiuto inaspettato della gelateria vicina alla scuola che, vedendo che i bambini non avevano i banchi, ha prestato loro tavoli e sedie per fare lezione all'aperto.

