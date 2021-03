Musica: esce video-dedica di Ornella Vanoni a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - "A Milano: per la città che è stata e che sarà" è la dedica scritta a mano da Ornella Vanoni che appare al termine del video del suo brano 'Isole viaggianti', girato tutto a Milano, dove appaiono anche l'artista e sua nipote Camilla.

Il brano, che esce oggi sulle piattaforme digitali e in programmazione radiofonica, è il nuovo singolo tratto dall'album 'Unica' mentre il video, dopo Parigi e Venezia, conclude la trilogia delle città del cuore della Vanoni.

Il testo parla di quella curiosità che ti porta "sui sentieri secondari, quelli che ti fanno uscire da uno schema fisso e a scoprire cose nuove, mentre sulla strada maestra - chiarisce Ornella - può non cambiare mai niente". Nel video, una ragazza cammina tra i luoghi iconici della storia cittadina e della vita dell'artista: i Navigli, il Teatro Strehler, le vie del centro storico e i luoghi cari alla poetessa Alda Merini, ma anche Piazza Gae Aulenti e la Milano che verrà. Nelle ultime scene, entra in scena Ornella, luminosa e sorridente, in una giornata primaverile a passeggio per il parco Sempione con la ventunenne nipote Camilla.