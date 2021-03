Dl Sostegni: Confcommercio Milano, non c'è cambio di passo

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Dal nuovo governo ci aspettavamo un deciso cambio di passo soprattutto nell'aiutare settori che sono il motore economico del Paese e oggi soffrono l'incertezza di un futuro ancora buio". Così il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, ha commentato il nuovo decreto Sostegni del governo, aggiungendo che quello varato dal premier Mario Draghi "sembra però essere un elemento di continuità con i precedenti decreti che hanno stanziato ristori del tutto insufficienti per le attività costrette a chiudere".

"E' ormai un anno - ha aggiunto Barbieri - che chiediamo sostegni concreti, tempestivi e inclusivi per tutte quelle imprese, soprattutto quelle legate all'attrattività e alla ricettività, che si sono viste azzerare i propri bilanci e anzi, hanno messo mano alle riserve personali per fare fronte ai costi e in alcuni casi anticipare stipendi e cassa integrazione ai propri collaboratori".

Per Barbieri, "il tempo è scaduto, dire che una impresa su tre nel territorio milanese è a rischio chiusura non è più solo un pericolo da scongiurare, ma si sta trasformando in una reale emergenza irreversibile". (ANSA).