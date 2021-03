Vaccini: opposizioni,Regione abbia piano

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Accelerare sulla riforma della legge Maroni, che regola la sanità regionale lombarda e dotare la Lombardia di un piano vaccinale "degno di questo nome". E' quanto hanno chiesto i partiti di opposizione al Consiglio regionale lombardo (Pd, M5S, Azione, Lombardi civici europeisti, +Europa) insieme ad alcune associazioni, sindacati e partiti (Arci, Acli, I Sentinelli, Cgil, Sinistra italiana, Articolo 1) nel corso di una conferenza stampa online dal titolo 'Regione Lombardia: zona rossa per incapacità'.

"La notizia di oggi è che tutte le realtà della società civile e politica dicono a Regione Lombardia svegliati - ha spiegato il capogruppo del Partito democratico al Consiglio regionale lombardo, Fabio Pizzul -, perché il fattore tempo è importante in questo momento, per smettere di rincorrere il virus. Muoviti a varare un piano vaccinale degno di questo nome e se non ce la fai fatti aiutare, il generaLe Figliuolo cominci dalla Lombardia a rimettere ordine in un piano vaccinale che non funziona". I partiti del centrosinistra in consiglio regionale chiedono poi il perché "il 70% degli anziani iscritti al portale non sono stati ancora vaccinati - ha aggiunto Pizzul - e a chi è andato il milione di vaccini già inoculati. La Lombardia si faccia aiutare. Si faccia in fretta anche sulla revisione della legge 23 che impatta sulla possibilità di gestire la pandemia".

