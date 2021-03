Finti fattorini rapinano orologiai a Milano, 400mila euro

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Due uomini hanno rapinato un laboratorio di riparazione di orologi di lusso a Milano, portando via 30 esemplari per un valore stimato in 400mila euro.

L'episodio è avvenuto alle 11 di questa mattina ma è stato comunicato solo nel tardo pomeriggio dai carabinieri.

I militari sono intervenuti in viale Faenza, dove poco prima i rapinatori col volto nascosto da mascherine chirurgiche e cappelli hanno fatto irruzione nel laboratorio fingendosi fattorini. Una volta varcata la soglia, hanno minacciato i due proprietari con una pistola, intimandogli di aprire la cassaforte.

Uno dei due titolari, di 52 anni, è stato anche colpito al volto riportando lievi lesioni medicate sul posto dal 118. I banditi hanno preso 30 orologi per un valore complessivo di 400mila euro, infine sono scappati su un'auto. Le indagini sono in corso. (ANSA).