Cocaina nelle buche del biliardo del bar, arrestato

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Nascondeva la cocaina nelle buche dei tavoli di biliardo, in una bar-sala giochi della zona Quinto Romano, alla periferia di Milano. Dopo averlo tenuto d'occhio per qualche tempo, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un italiano di 33 anni per detenzione e spaccio di droga. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno controllato un uomo uscito dal bar che ha raccontato di aver appena acquistato la cocaina nel locale. Quando i poliziotti sono entrati nel bar hanno trovato il 33enne e il proprietario, un cinese di 49 anni, e un acquirente che aveva appena acquistato per 40 euro due dosi di cocaina. L'arrestato stava contando delle banconote. In una buca di un biliardo sono stai trovati undici involucri di cocaina e uno di marijuana. Il 33enne è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, il proprietario del bar è stato denunciato per lo stesso reato, mentre i due acquirenti fermati, di 43 e 37 anni, sono stati sanzionati amministrativamente. (ANSA).