A fuoco appartamento nella Bergamasca, un morto

(ANSA) - BERGAMO, 08 MAR - Un uomo è morto nell'incendio del suo appartamento in una palazzina di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo.

Il rogo è scoppiato questa mattina. La vittima è un quarantenne che viveva nell'alloggio da cui è stato notato stamattina uscire parecchio fumo. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e poi trovato il corpo senza vita all'interno della casa: è stato attivato il nucleo Nia dei vigili del fuoco per le indagini di polizia giudiziaria. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).