8 marzo:Cenerentola Carabiniera e Aurora Poliziotta a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Cenerentola Carabiniera e Aurora Poliziotta sono le protagoniste delle opere di street art per l'8 marzo spuntate nella notte in Via Torino e in Via Tommaso Grossi, a Milano, e firmate da aleXsandro Palombo. La serie intitolata '"We can help you" è un tributo alle donne delle forze dell'ordine Palombo non è nuovo a campagne contro la violenza sulle donne, da "Break the Silence" (2015), che ritraeva celebrità come Angelina Joile e Kim Kardashian vittime di abusi, a "Just Because I am Woman" (2019) che invitava le donne della politica mondiale a unirsi e intervenire con forza sul problema della violenza di genere. Ora l'artista sovverte la narrazione stereotipata della Principessa che aspetta il principe azzurro per essere salvata e, nella sua nuova opera, ritrae Cenerentola e Aurora con le divise delle forze dell'ordine, intente a salvare Biancaneve e Ariel dai loro principi violenti.

"Bisogna - dice l'artista - dare più potere alle donne per risolvere il problema. Attraverso la parità di genere e l'indipendenza economica possiamo contrastare il dilagare degli abusi e della violenza domestica. Sono tantissime le donne che ancora oggi continuano ad essere penalizzate, sfruttate e vessate in qualunque ambito sociale e finché non verranno colmate queste disuguaglianze la violenza di genere troverà sempre il suo terreno fertile." (ANSA).