Sventata rissa davanti al Politecnico a Milano, 17 sanzioni

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Diciassette studenti universitari tra i 23 e i 28 anni sono stati identificati e segnalati, nella serata di venerdì 5 marzo, per inosservanza delle misure anti-covid dai carabinieri intervenuti in piazza Leonardo da Vinci, nei pressi del Politecnico di Milano. Qui, riferiscono i carabinieri, i ragazzi, totalmente incuranti delle misure di distanziamento sociale, si sono assembrati nel giardino antistante all'università, consumando alcolici anche oltre l'orario del coprifuoco, insieme ad altre decine di giovani, alcuni dei quali hanno dato luogo ad un principio di rissa.

A seguito di continui schiamazzi e consistenti assembramenti segnalati da diversi residenti della zona, sono così intervenuti i carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Milano Duomo che hanno evitato che la situazione degenerasse. Nel corso della lite, per futili motivi, tre giovani sono rimasti lievemente feriti ma solo uno di essi ha necessitato del trasporto in ospedale. (ANSA).