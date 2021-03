Segre: due ragazzine chiedono autografo a senatrice a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Due ragazzine, nel pomeriggio, hanno atteso pazientemente che Liliana Segre salutasse le autorità dopo la cerimonia di consegna delle pergamene dei Giusti nel parco Monte Stella a Milano e, timidamente, le si sono avvicinate per chiederle un autografo.

Poiché non c'erano tavoli per la firma della senatrice a vita una delle due ha porto la schiena come 'scrivania'.

La più grande delle due, tredici anni, ha spiegato che la senatrice a vita è un loro "modello di vita". (ANSA).