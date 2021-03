8 Marzo: concerto online de laVerdi, "La Forza delle Donne"

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - "La Forza delle Donne", giunge alla seconda edizione il video-concerto online che sarà pubblicato lunedì 8 marzo alle ore 12,30 sui canali social dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Alle ore 12,30 dopo i saluti di Diana Bracco, laVerdi suonerà Bizet, Elgar e Mascagni.

L'iniziativa è promossa dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con la partecipazione delle rappresentanti delle associazioni che hanno aderito: Abi, Assimpredil Ance, Assolombarda, Coldiretti, Confcommercio Milano Gruppo Terziario Donna, FIMAA MiLoMB, Legacoop.

Tra i temi scelti, la Habanera, dalla Carmen di Georges Bizet, è il simbolo di un'eroina senza tempo. Della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, verrà eseguito l'Intermezzo. Salut d'amour è il brano composto da Edward Elgar grazie all'ispirazione che egli trasse dal suo amore per Caroline Alice Roberts.

Per Diana Bracco, consigliere della Camera di commercio e presidente della Fondazione Bracco: "Il titolo del concerto La Forza delle Donne non poteva essere migliore. La pandemia ha fatto pagare un prezzo altissimo alle donne, con l'occupazione tornata indietro di anni e con il carico dell'aumentato lavoro nelle famiglie". Per Marzia Maiorano, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: "Vogliamo omaggiare le donne ringraziandole per il loro contributo e sostenendo la loro crescita e inclusione". Per Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e Presidente di Assolombarda per la sede di Monza e Brianza: "Le musiciste dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diventano nuovamente ambasciatrici di speranza, in un delicato momento storico come quello che stiamo passando". (ANSA).