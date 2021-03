Vaccini: Moratti, sms a over 80 saranno inviati con anticipo

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Da prossima settimana gli Sms saranno inviati agli over 80 con maggior anticipo. Con Aria stiamo cercando di superare le criticità che ci sono state". Lo ha detto il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso del suo intervento in Commissione Sanità del Consiglio Regionale in cui ha presentato il Piano di Vaccinazione Massiva approvato oggi dalla Giunta Fontana.

Secondo il consigliere del Movimento 5 Stelle, Gregorio Mammì, "in questo modo l'assessore Moratti ha sancito l'inutilità di Aria" e con la decisione di affidare a Poste Italiane la campagna di prenotazione della vaccinazione massiva "l'ha scaricata". "Un cambio di rotta che era necessario viste le problematiche riscontrate nelle piattaforme messe a disposizione da Aria" ha aggiunto. (ANSA).