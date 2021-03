Covid: Moratti, cintura di Milano sotto osservazione

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Ovviamente, la cintura di Milano è un'area che teniamo sotto osservazione, ma teniamo sotto osservazione tutta la regione e, attraverso la commissione indicatori e riunioni quotidiane anche più volte al giorno, cerchiamo di individuare quelle aree in cui intervenire per avere la doppia azione di mitigazione e contenimento". Lo ha detto il vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervenendo a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli sul Piano Vaccinale della Lombardia.

"Abbiamo avuto attenzione a tutte quelle che aree che presentavano criticità - ha detto ancora Letizia Moratti -.

Quindi, siamo partiti dai comuni, tranne Bollate, che non erano nell'area Milanese. Abbiamo detto che le nostre due strategie nei confronti della lotta alla pandemia sono, da un lato, la mitigazione e, dall'altro, il contenimento. La mitigazione significa circoscrivere delle zone che rappresentano maggiori criticità. Contenimento significa una strategia vaccinale che vada a concentrarsi su queste aree con più criticità, mantenendo le categorie prioritarie e che continuiamo a vaccinare come gli ultraottantenni". (ANSA).