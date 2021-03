Una mostra di Paolo Roversi per Giada

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Non una sfilata, ma una mostra di otto tableaux firmati da Paolo Roversi, esposti nel negozio di Via Montenapoleone, trasformato per l'occasione in galleria d'arte: così Giada ha scelto di presentare, oggi a Milano, la sua collezione per il prossimo inverno, dedicata alla natura e al suo potere rigenerante.

"Gli alberi sono saldamente piantati nella terra, però i rami e il fogliame si innalzano verso il cielo, in cerca di luce e leggerezza", spiega il Direttore Creativo Gabriele Colangelo, che tratta le cortecce come opere d'arte e ne riporta le superfici sui tessuti, dalle lane bouclé al misto di cashmere e mohair avvolto in strati di organza dégradé.

I cappotti sono slanciati e allungati, con spalle accentuate, alternati alle mantelle con collo a cratere, indossate su abiti eleganti con gonna plissettata a ruota. (ANSA).