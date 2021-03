Torna 'Ci sentiamo dopo' per ascolto responsabile

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - In occasione della Giornata Mondiale dell'Udito, promossa il 3 marzo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità , Amplifon presenta la nuova edizione di 'Ci Sentiamo Dopo', il progetto ideato per diffondere una nuova cultura del benessere uditivo e dell'ascolto responsabile tra i giovani. Il progetto ha già raggiunto oltre 20 mila ragazzi in Italia e con la nuova edizione saranno coinvolte oltre 800 classi. L'iniziativa partecipa per la prima volta a Sodalitas Call for Future, il programma di Fondazione Sodalitas che coinvolge le imprese impegnate a realizzare un futuro sostenibile secondo l'Agenda 2030 dell' Onu e i giovani, cittadini del mondo di domani. Come per le passate edizioni ci saranno panel con esperti che sono gli "ambasciatori dell'ascolto responsabile",come sound designer, musicisti, professionisti sanitari e medici. "Dal confronto diretto con i docenti e i ragazzi è emerso come i più giovani siano fortemente interessati ai fenomeni globali e disposti a impegnarsi in prima persona per rendere le comunità in cui vivono meno rumorose e maggiormente inclusive", ha commentato Luca Marini, Corporate Communication Associate Director di Amplifon.

Attraverso contenuti didattici multidisciplinari, 'Ci Sentiamo Dopo' vuole sensibilizzare le generazioni più giovani sull'importanza della prevenzione e sull'impatto che l'udito e l'ascolto consapevole hanno sulla nostra salute e sulla nostra socialità. Con la app Listen Responsibly ed il suo noise tracker tutta la cittadinanza è coinvolta in una campagna di sensibilizzazione sui benefici che città meno inquinate dal punto di vista del rumore possono avere sulla salute. (ANSA).