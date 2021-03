Covid: Brescia 'arancione scuro' per altri otto giorni

La Provincia di Brescia resterà in fascia arancione rafforzata per altri otto giorni. La decisione, a quanto apprende Ansa, è stata presa su indicazione della commissione indicatori (sono in corso le opportune interlocuzioni il ministero della salute). Restano quindi chiuse tutte le scuole, inclusa quella dell'infanzia mentre i nidi potranno riaprire.

La commissione indicatori sta inoltre valutando la situazione in una serie di altri Comuni delle Province di Como, Cremona e Mantova.