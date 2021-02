Moda: Pucci porta il sole anche d'inverno

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il sole anche d'inverno è il tema della collezione Emilio Pucci, presentata con un video a Milano Moda Donna e sviluppata dal team che è al timone del design del marchio da alcune stagioni.

La proposta celebra un inverno assolato di abiti Pucci per i resort da St Tropez a St Moritz con stampe che brulicano dappertutto, con shorts e culottes che scoprono gambe vestite da calze colorate. Il guardaroba è fatto di pezzi essenziali: bomber trapuntati, blouson e pantaloncini corti, polo e body jacquard in mohair lavorato a maglia, tuniche e cappotti double, tute, abiti a pieghe e abiti a trapezio di chiffon decorati con cristalli e piume. I motivi Cervinia, Cortina d'Ampezzo, Specchi, Clessidra, Nuages e Nappine sono ripresi dall'archivio del marchio e declinati nei toni dell'avorio, giallo, rosa, arancio, nude e petrolio. Sono sostenibili le tute da sci in nylon riciclato così come il bomber e gli shorts con imbottiture sostenibili realizzate con fibre di seta naturali e da bottiglie R- PET. (ANSA).