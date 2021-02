Sci: cdm; croato Zubcic vince gigante 1 Bansko

(ANSA) - BANSKO (BULGARIA), 27 FEB - Il croato Filip Zubcic - 28 anni e terzo successo in carriera - ha vinto in 2.20.62 il primo slalom gigante di cdm di Bansko. Secondo il francese Mathieu Faivre, oro a Cortina , in 2.21.02 e terzo l'austriaco Stefan Brennsteiner in 2.21.55 Indietro gli italiani e miglior azzurro è stato il giovane bergamasco di 19 anni Filippo Della Vite, 16/o in 2.23.35. Per lui, secondo miglior tempo assoluto nella seconda manche, sono i primi preziosi punti in coppa del mondo. Poi c'è Luca De Aliprandini, 18/o in 2.23.54 che, dopo la sorpresa dell'argento mondiale, e' tornato immediatamente all'antico con troppi errori in entrambe le manche. Seguono ancor più in ritardo Giovanni Borsotti in 2.23.81, Hannes Zingerle in 2.24.00 e Riccardo Tonetti in 2.24.19. Domani a Bansko ancora un gigante. (ANSA).