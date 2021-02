Uomo ferito a gamba soccorso a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Un uomo di 39 anni è stato soccorso, la scorsa notte, a Milano, per una ferita d'arma da fuoco a una gamba. Alle forze dell'ordine ha però detto di non sapere chi lo ha colpito.

Il ferito, A.B. pregiudicato per furto, è stato soccorso a casa sua, in via Costantino Baroni, poco prima delle 3, quando, rincasato a piedi, ha chiamato un'ambulanza. Trasportato all'Humanitas di Rozzano (Milano) in codice giallo, non è in pericolo d vita con una ferita causata da un proiettile di piccolo calibro a una coscia. In ospedale è risultato positivo all'assunzione di cocaina.

Ai carabinieri intervenuti per sentirlo ha raccontato che si trovava in un giardinetto, non lontano dalla sua abitazione, quando ha sentito come un "rumore di petardi" e dopo si è accorto della ferita alla gamba. (ANSA).