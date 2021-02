Pirelli:a MuseoCity con 2 viaggi virtuali tra luoghi simbolo

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Fondazione Pirelli è presente a MuseoCity 2021 sabato 6 marzo con due percorsi virtuali gratuiti alla scoperta del legame tra il gruppo industriale e la città di Milano. La manifestazione promossa dal Comune di Milano si svolgerà dal 2 al 7 marzo e coinvolgerà oltre 90 musei.

Il primo viaggio è dedicato ai bambini che grazie a indovinelli, illustrazioni, fotografie e filmati di ieri e di oggi potranno creare una personale mappa che li porterà a scoprire i segreti del grattacielo Pirelli, e del nuovo Headquarters dell'azienda dove ha sede anche la Bicocca degli Arcimboldi, antichissima villa che dà il nome a un intero quartiere.

L'impresa costruisce la città: le architetture dell'industria a Milano è invce un viaggio per tutti, di circa 50 minuti, alla scoperta dei luoghi simbolo della storia di Pirelli a Milano, dal primo stabilimento in via Ponte Seveso al quartiere Bicocca, paradigma della trasformazione delle architetture industriali, da fabbrica di prodotti a fabbrica di idee e conoscenza.

Documenti inediti, filmati di repertorio, progetti, illustrazioni e fotografie originali conservate nell'Archivio Storico di Pirelli raccontano il legame tra l'azienda e la città di Milano.

Per iscriversi agli eventi bisogna inviare un'e-mail all'indirizzo visite@fondazionepirelli.org entro martedì 2 marzo. (ANSA).