Moda: Alberta Ferretti, la voluttà del coprire

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - È un nuovo lessico, nel quale la sensualità non equivale ai centimetri di pelle scoperta, ma al contrario, c'è voluttà nel coprire, quello parlato dalla nuova collezione di Alberta Ferretti, presentata oggi online a Milano Moda Donna.

A caratterizzare la proposta per il prossimo inverno sono infatti una serie di forme avvolgenti dai volumi inattesi come quelle dei cappotti orlati a punto coperta ampi come poncho, o fluidi come vestaglie, da portare soli o sotto i trench robusti.

Le spalle sono decise, ma dagli alti colli delle maglie a coste, a dare femminilità, spunta la rouche di una camicia, come una piccola gorgiera, mentre le lunghe gonne a pieghe si aprono su pantaloni morbidi. Le tute con i tasconi e i pantaloni da lavoro in velluto a coste si alternano agli abiti tagliati al vivo, i blouson e i pantaloni a vita alta ai cappotti di shearling, i completi di denim sottoposti a bagni di colore ai tuxedo.

Andando verso la sera il nero si alterna all'oro, in un'alternanza di lucentezze delle paillettes e trasparenze dello chiffon. (ANSA).