Covid, Fontana: 'La battaglia non è ancora finita'

(ANSA) - CODOGNO, 21 FEB - 'Non siamo ancora arrivati alla fine di questa battaglia, ci stiamo però avvicinando, ma dobbiamo ancora impegnarci e fare in modo che la campagna vaccinale si concluda" perchè solo allora "potremo dire di avere sconfitto questo maledetto virus". È uno dei passaggi conclusivi dell'intervento del Governatore della Lombardia Attilio Fontana oggi presente alla cerimonia per inaugurare il monumento dedicato alle vittime del covid e alla comunità di Codogno, il comune della Bassa Lodigiana dove un anno fa è cominciato tutto.

"Questa comunità - ha detto Fontana dal palco - credo sia l'emblematica rappresentazione di tutta la comunità lombarda, con la sua operosità, pazienza, solidarietà, la sua forza e il suo ingegno". Il presidente ha poi aggiunto: "Credo che questo memoriale debba avere la capacità di evocare tutte le forze migliori della nostra Lombardia, e l'amore per la vita e per la comunità".

Inoltre ha sottolineato che "questo luogo serve per non dimenticare le sofferenze, le persone che hanno perso la vita" e che sono state "troppe" e "tutte vanno ricordate", ma anche "i sacrifici di questa prima zona rossa e la solidarietà e l'umanità che questa terra ha saputo dimostrare". (ANSA).