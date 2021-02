Calcio: Lautaro, lavoriamo ogni giorno per dare il massimo

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Siamo uniti, lavoriamo ogni giorno per dare il massimo e per arrivare più in alto possibile e oggi l'abbiamo dimostrato. Continuiamo così, siamo molto contenti.

Corriamo e lottiamo tutti insieme, si vede in campo". Lautaro Martinez, intervistato 'a caldo' da Dazn, commenta così la vittoria nerazzurra nel derby, propiziata da una sua doppietta.

"Abbiamo sofferto tanto quest'anno: due eliminazioni in Coppa Italia e Champions - dice ancora l'argentino -, questo è l'unico obiettivo che ci rimane e stiamo lottando per quello. Siamo molto contenti di essere sopra tutti. Lukaku? può migliorare ancora tanto, ha ventisette anni, lavora e si mette a disposizione dei compagni. È una grande persona dentro e fuori dal campo, siamo contenti di averlo con noi". Un elogio anche a un altro compagno: "Handanovic è sempre pronto, siamo contenti perché quando abbiamo bisogno lui risponde sempre". (ANSA).