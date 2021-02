Tessuti moda contraffatti, 2 denunciati

(ANSA) - VARESE, 19 FEB - Due imprenditori sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza a Busto Arsizio (Varese) e Como con l'accusa di aver prodotto e commercializzato etichette e pezze di tessuto con marchi contraffatti delle più note griffe della moda, tra cui Luis Vuitton, Gucci e Christian Dior, rintracciati dalle fiamme gialle in alcuni negozi della provincia varesina.

Mille i metri di stoffa contraffatta e oltre cento le etichette sequestrate nei locali dell'azienda di uno di loro, dopo la perquisizione dei finanzieri. Grazie all'incrocio di fatture e documenti contabili dell'imprenditore, la Guardia di Finanza è risalita a una stamperia in provincia di Como, da dove proveniva la merce. La stamperia comasca, attraverso l'utilizzo di alcuni files grafici forniti direttamente dall'uomo, riproduceva illecitamente i marchi su numerosi tessuti, parte dei quali sono stati sequestrati nei magazzini della società, così come le etichette pronte per essere applicate sugli articoli contraffatti e destinati alla vendita sul mercato italiano ed estero.

I due imprenditori devono rispondere dei reati di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. (ANSA).