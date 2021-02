Lombardia, opposizioni: 'Cambiano dg ma problemi rimangono'

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - L'avvicendamento tra Marco Trivelli e Giovanni Pavesi alla guida della direzione generale Welfare di Regione Lombardia, scatena la reazione delle opposizioni al Pirellone, pronte a sottolineare, dopo la sostituzione di Giulio Gallera con Letizia Moratti, l'ennesimo cambio di rotta nella sanità lombarda.

"L'improvvisa sostituzione del dottor Trivelli segna l'ennesimo cambio al vertice della sanità lombarda dall'inizio della pandemia. Ma le difficoltà e le inefficienze della Regione di fronte al virus non si risolvono con i cambi di nomi, tanto più nel caso di Trivelli, che con la sua competenza ha spesso fatto scudo alle mancanze di altri" dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul.

"Nel giro di un anno sono cambiati tre direttori generali e l'assessore al Welfare. Se non è efficienza questa. La testa di Trivelli è l'atto di accusa pubblico dell'assessore Moratti alla gestione Fontana, che lo aveva nominato direttore solamente a giugno 2020. Evidentemente la gestione della sanità, in particolar modo della pandemia, non è quell'emblema di perfezione che la propaganda del centrodestra racconta, nonostante le puntuali e ripetute smentite da parte della realtà", aggiunge il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa. (ANSA).