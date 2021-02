COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Sono 1.764 i nuovi positivi in Lombardia, a fronte di 38.296 tamponi effettuati, con un rapporto del 4,6%, in calo rispetto al 5.6% di ieri.

Diminuiscono anche i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 363, 10 meno di ieri. Aumentano invece gli ingressi in altri reparti, cresciuti di 47 unità, per un totale di 3740 persone ospedalizzate. Ventinove i decessi, per un totale di 27.883 vittime da inizio pandemia.

Sul piano giuridico prende posizione sul lockdown il Tar della Lombardia. "La situazione pandemica giustifica l' introduzione di misure restrittive a fronte di un temporaneo e limitato sacrificio degli interessi individuali", ma vi è "la necessità di tenere fermi inderogabili principi, anche di derivazione eurounitaria, nella persuasione che, in uno Stato di diritto, l'emergenza non giustifica di per sé qualsivoglia misura", spiega il Tar stesso in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario.

E sul piano sanitario "ad oggi in Lombardia non c'è una situazione di pressione dal punto di vista ospedaliero. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è ancora sotto il 30%, che è il livello limite, e anche i letti ordinari sono sotto l'allerta, ma è vero che i numeri sono in ascesa e il tema delle varianti è molto preoccupante", rileva il direttore generale Welfare della Regionew, Marco Trivelli. Proprio a proposito della cosiddette 'emergenza varianti', Trivelli ha detto che in Lombardia sono 578 i casi positivi con variante, per lo più inglese.

Mentre "non ci sono al momento previsioni di altre zone rosse" conferma sempre Trivelli. I casi dei comuni di Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiù, che dalle 18 di oggi fino al prossimo 24 febbraio saranno in fascia rossa, come previsto da un'ordinanza firmata dal governatore Fontana, secondo Trivelli, "non sono legati tanto al numero assoluto di casi positivi accertati, ma a quello delle cosiddette varianti". (ANSA).