Animali: a Milano i primi patentini per 'cane speciale'

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Sono 106 i cittadini che hanno preso parte alle prime sessioni, che si son svolte online a causa della pandemia, per acquisire il patentino introdotto dal Comune per i proprietari di cani 'speciali', cioè delle razze che vengono considerate di solito più pericolose, come ad esempio il lupo cecoslovacco o il rottweiler. L'iniziativa è stata introdotta con il nuovo regolamento di tutela degli animali del Comune e aveva inizialmente provocato qualche polemica.

Oggi il Comune ha consegnato i primi patentini a due dipendenti comunali che hanno partecipato alle prime due sessioni teoriche e a una pratica del corso, tenutesi a novembre e dicembre scorsi, e che hanno ritirato l'attestato in compagnia dei loro cani, un Pitbull e un American Staffordshire Terrier.

"La norma ha come obiettivo quello di garantire il rispetto delle esigenze di ogni razza, ma anche la tutela dei proprietari, in quanto responsabili del benessere e del controllo dei loro amici a quattro zampe - ha commentato l'assessore con delega alla tutela degli animali, Roberta Guaineri - e in quanto chiamati a rispondere civilmente e penalmente dei danni da essi arrecati a persone, cose e altri animali". Sono una settantina i cittadini che si sono preiscritti alle prossime sessioni. (ANSA).