Iceberg, capsule con il figlio di Stevie Wonder

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Iceberg lancia una capsule collection con Kailand O. Morris, figlio della leggenda della musica Stevie Wonder e della stilista Kai Milla.

Pensata per incarnare l'attitudine sportiva del marchio in chiave psichedelica, la collezione disponibile da luglio presenta piumini, pantaloni cargo, giacche a vento, gilet, felpe, T-shirt, berretti da baseball, impreziositi dai disegni realizzati a mano dell'artista Vamee.

La partnership con Kailand è iniziata con la sua prima apparizione nella sfilata Uomo Primavera/Estate 2019 del brand, durante la London Fashion Week di due estati fa. Adesso, dopo uno stage in Dior sotto la direzione di Kim Jones e con un mentore come Kanye West, Kailand si è unito al direttore creativo del brand James Long per creare questa nuova capsule.

