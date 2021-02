COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - A fronte di 29.846 tamponi effettuati, sono 1.696 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso di positività al 5,6%. I decessi sono 38, i guariti/dimessi 1.615. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+7) e negli altri reparti (+121). Nuovo boom di contagi (300) a Brescia.

"In sole 24 ore oltre un terzo degli aventi diritto over 80 ha già aderito alla campagna anti Covid Lombardia": il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che sono "state superate le 250 mila adesioni sui 726 mila over 80 lombardi". "La piattaforma - ha aggiunto - sta operando correttamente e, cosa più importante, le persone stanno aderendo avendo ben compreso l'importanza del vaccino per mettere un freno al Covid". Tuttavia, ha spiegato il governatore, "le dosi che abbiamo attualmente non sono sufficienti per effettuare una vaccinazione di massa. Rischiamo di metterci così tanto tempo da rendere inutile farla". "Per ora - ha aggiunto - non c'è la possibilità per le singole Regioni di acquistare direttamente i vaccini. Aspettiamo che arrivino le autorizzazioni".

L'allarme per la diffusione della pandemia è alto e lo dimostrano le ultime dichiarazioni di Massimo Galli. "Siamo tutti d'accordo - ha detto l'infettivologo - che vorremmo riaprire, ma io mi ritrovo di nuovo un reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta l'Italia e questo fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri". "Le avvisaglie - ha aggiunto - vengono guardando cosa sta succedendo in altri paesi europei. Le varianti ci sono e sono maggiormente contagiose".

Lo dimostra quello che sta accadendo anche nelle scuole di Bergamo e provincia: nel giro di due settimane sono triplicate le classi in quarantena. Se nell'ultima settimana di gennaio erano state 28, la scorsa settimana - fa sapere oggi Ats Bergamo - le classi in quarantena sono state ben 100, con 119 positivi (erano 48). (ANSA).