Lombardia: 1,5 mln per ricambio generazionale in agricoltura

Regione Lombardia si appresta ad investire altri 1,5 milioni di euro per il ricambio generazionale in agricoltura. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi, spinto dagli ottimi risultati ottenuti dalla precedente misura da 29 milioni di euro, che ha aiutato 1.141 agricoltori lombardi under 40 ad avviare la propria azienda o a subentrare in una attività esistente.

"Nella prossima misura, il cui bando aprirà a marzo, raddoppieremo il premio - ha commentato l'assessore Rolfi -, che passerà da 20.000 a 40.000 euro per le aziende di pianura e da 30.000 a 50.000 euro per le aziende di montagna".

"Il settore primario - ha concluso l'assessore Rolfi - è sempre più attrattivo per i ragazzi lombardi che vedono nell'agricoltura un ambito in cui costruire il proprio futuro, anche a livello economico. Del resto, siamo la prima regione d'Italia sia per produzione agricola, con 7,7 miliardi di euro su 57 miliardi totali a livello nazionale, che per valore della trasformazione con 3,6 miliardi di euro sui 31 italiani".

