Carceri: al Beccaria progetto educativo ascolto con Mussida

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Prenderà il via a marzo al carcere minorile Beccaria di Milano "Swimmer - nuotare nel mondo delle emozioni", un progetto culturale ed educativo basato sull'ascolto ideato da Franco Mussida, CPM Music Institute e Suoni Sonori, con il sostegno di Fondazione Cariplo e il Ministero della Giustizia.

L'obiettivo è far sentire ai giovani il patrimonio racchiuso in migliaia di brani di musica strumentale raccolti nell'audioteca CO2, un progetto già collaudato nelle carceri dal 2013.

"Swimmer" - spiega Mussida - mette al centro il ruolo della Musica e del suono, oltre il suo consueto uso espressivo o ricreativo. È frutto di un lavoro di una decina di anni, durante i quali si è osservato il rapporto tra la sensibilità degli ascoltatori e ciò che di emotivo veniva trasmesso dalla comunicazione non verbale, ovvero i contenuti e le intenzioni emotive della Musica strumentale di ogni genere e stile". "Il carcere - riflette il musicista - è un luogo in cui ragione ed emotività convivono in modalità incoerente, unitamente ai dolori e alle speranze che lì si vivono e coltivano. Ma è anche un luogo in cui si cercano e si trovano le più improbabili armonie.

Mi piace immaginarlo come un laboratorio di Formula 1, dove tutto ciò che è emotivo si esaspera ed ha bisogno di essere compreso, gestito, governato. La speranza mia, e di chi a questi progetti sperimentali lavora, è che il prodotto educativo che esce da questi luoghi possa essere fruito dal pubblico tutto".

