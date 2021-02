Immobiliare: Faleschini compra spazio Krizia a Milano

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Lo spazio Krizia di Milano ha un nuovo proprietario. La società che fa capo a Carolina Rosi, nipote di Mariuccia Mandelli, ha venduto oggi il fabbricato di 3.000 metri a viale Manin a una società che fa capo a Manuel Faleschini, imprenditore veneto della moda fondatore dell'azienda Waycap, per 20 milioni, Advisor dell'operazione per il venditore è stato l'ufficio milanese di Maxire, specializzato nel mondo del retail e delle High street, guidato dal giovane Gabriele Tagliacozzo.

L'adivisor per Faleschini è Ret group.

L'operazione su quello che è stato un importante spazio per la moda a Milano con il quartier generale di Krizia e uno spazio teatrale privato dove si facevano le sfilate sarà ristrutturato per contenere per circa 1.000 metri la casa di Faleschini e per il resto uffici da affittare. L'investimento è legato alla vendita avvenuta nel 2019 di una quota di Waycap al Fondo di Wise equity.

Gli aspetti legali sono stati seguiti dallo studio Ottolenghi Limentani nella persona di Daniele Limentani. (ANSA).