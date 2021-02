La collezione di libri antichi di Umberto Eco va alla Braidense

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Sarà la Biblioteca Braidense di Milano, che lui considerava una seconda casa, a conservare la collezione di libri antichi di Umberto Eco, che include 1200 volumi antecedenti al Novecento, di cui 36 incunaboli.

Le procedure per l'acquisizione dagli eredi dal parte del Ministero dei Beni culturali sono iniziate nel 2018 e si sono completate con la ratifica da parte della Corte dei Conti nei giorni scorsi.

Saranno affidati in comodato d'uso all'Alma Mater di Bologna per 90 anni la biblioteca moderna e l'archivio di Eco, che all'università di Bologna fu docente e presidente della Scuola Superiore di Studi Umanistici. (ANSA).