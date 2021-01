Arrestato per ricettazione di 5 moto di grossa cilindrata

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un italiano, di 32 anni, per evasione e ricettazione di cinque moto di grossa cilindrata e di prezzo elevato e ha denunciato per ricettazione un suo coetaneo marocchino.

Gli agenti del Commissariato Lorenteggio, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intercettato, in via del Pettirosso all'angolo con via dell'Allodola, un furgone fermo in strada e con il motore acceso il cui conducente, l'italiano, veniva subito riconosciuto perché ritenuto un esponente di spicco della criminalità locale dedito ai furti di veicoli e anche sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

I poliziotti lo hanno controllato, tra l'altro era piuttosto nervoso, e all'interno del mezzo hanno rinvenuto una moto di grossa cilindrata, una Ducati modello Panigale 959. Sempre all'interno si trovava il nordafricano che cercava di nascondersi dietro il motoveicolo. Nella successiva perquisizione della casa, in via delle Forze Armate, di una cantina e di alcuni box sono stati trovati attrezzi da scasso, centralina e blocchetto di accensione con la relativa chiave di una Bmw Gs1200, tre bauletti da moto appartenenti a motoveicoli sempre della marca tedesca e tre Bmw Gs1200 e una Yamaha Mt09. I motoveicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.

(ANSA).