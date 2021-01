Si innalza falda, rallentamenti su M2 Milano e assembramenti

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - A causa di un innalzamento della falda acquifera, che ha danneggiato gli impianti della metropolitana fra le stazioni di Loreto e Lambrate si sono verificati dei rallentamenti sulla linea 2 della metropolitana di Milano a partire dalle 7,30 a mezzogiorno. "In alcune stazioni i treni stanno fermi più del solito per un problema che sta rallentando la circolazione. I nostri tecnici sono al lavoro per risolverlo. Stiamo scaglionando gli ingressi ai tornelli. Se il treno in arrivo è al completo, aspettate quello dopo": è l'invito postato da Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, sul proprio sito.

Non tutti hanno però aderito all'appello, c'erano "centinaia di persone ammassate sui vagoni" ha criticato Riccardo De Corato (Fdi), consigliere comunale e assessore regionale alla Sicurezza .

"È evidente - ha commentato -che gli incontri e il 'piano' studiato per evitare di far accalcare i passeggeri sui mezzi pubblici non siano serviti a molto, ma anzi è chiaro che al Comune di Milano sia completamente sfuggita di mano la situazione". (ANSA).