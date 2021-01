Coppa Italia: 3-2 alla Lazio, Atalanta in semifinale

(ANSA) - BERGAMO, 27 GEN - L'Atalanta ha battuto la Lazio 3-2 (2-2) in una partita dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio disputata sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo, qualificandosi per la semifinale. I bergamaschi affronteranno la vincente di Napoli-Spezia. I gol: nel primo tempo Djimsiti al 7', Muriqi al 17', Acerbi al 34' e Malinovskyi al 37'. Nel secondo tempo Miranchuck al 12'. Al 22' del secondo tempo Duvan Zapata si è fatto parare un rigore da Reina. All'8' del secondo tempo Palomino è stato espulso per fallo da ultimo uomo. (ANSA).