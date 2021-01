Calcio: Atalanta; Gomez verso addio, per saluti c'è tempo

(ANSA) - BERGAMO, 26 GEN - "Un messaggio a Bergamo? Dopo, dopo, avremo tempo per salutarci". Così il 'Papu' Gomez, intercettato da 'Sky Sport 24' all'uscita della propria abitazione. "Devo andare a salutare un paio di persone", si è limitato ad aggiungere il giocatore dell'Atalanta, ormai al passo d'addio. Il club bergamasco ha infatti raggiunto un accordo col Siviglia per la cessione del giocatore, in rotta con Gian Piero Gasperini, a titolo definitivo. (ANSA).