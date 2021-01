Tre riders investiti in serata a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Tre riders sono stati investiti in serata in altrettante zone diverse di Milano. Nessuno di loro ha subito gravi conseguenze ma in un caso, in viale San Gottardo, l'automobilista che l'ha travolto non si è fermato a prestare soccorso ed è pertanto ricercato dagli agenti della Polizia Locale. (ANSA).