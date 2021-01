Omaggio di Moni Ovadi a Maris nel centenario della nascita

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - C'è anche una lettura speciale da parte di Moni Ovadia, accompagnato da Maurizio Dehò, al violino, e Nadio Marenco alla fisarmonica, tra gli eventi organizzati dalla Fondazione Memoria della Deportazione per celebrare nel centenario della nascita Gianfranco Maris, protagonista della storia del '900 come antifascista, partigiano, ex deportato, avvocato e Senatore.

Lo spettacolo, visibile in streaming sui canali della fondazione, si tiene all'interno dell'ExSa-Ex Carcere di Sant'Agata di Bergamo dove Maris, scomparso nell'agosto del 2015, fu rinchiuso dopo essere stato interrogato da fascisti e Ss prima di essere trasferito a San Vittore e quindi a Fossoli, Bolzano e, infine, Mauthausen. Questo palcoscenico è stato scelto "perché - si legge in una nota - uno dei tanti insegnamenti che ci ha lasciato è quello che i luoghi diventano documenti quando si dà voce agli eventi in essi vissuti.

L'omaggio di Moni Ovadia a Maris è stato reso possibile grazie anche all'impegno del Comune di Bergamo, di Isrec e dell'Associazione Maite, nel quadro del progetto "Se quei muri potessero parlare".