Real Madrid: nessun ultimatum a Inter per pagamento Hakimi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "A proposito della notizia su presunte tensioni fra il nostro club e l'Inter di Milano, il Real Madrid C. F. vuole sottolineare che si tratta di un'informazione completamente falsa".

Con questo comunicato il Real Madrid smentisce di aver dato un ultimatum all'Inter per il pagamento di Hakimi (che in Spagna tutti chiamano Achraf), che l'estate scorsa la società milanese ha acquistato da quella spagnola.

"Il Real Madrid - continua la nota - non ha mai proceduto con richieste di garanzie nei confronti dell'Inter. I termini del trasferimento del giocatore all'Inter sono quelli di prassi delle abituali e normali relazioni contrattuali fra i club di calcio. E ancora di più in questo caso, con l'Inter, con cui il Real Madrid ha sempre mantenuto, e mantiene tuttora, rapporti eccellenti visto che si tratta di un club storico e amico".

