Covid: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva inserito in zona Rossa la Regione Lombardia, che rientra in zona arancione. L'ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. Immediatamente il governatore Fontana ha annunciato che già da lunedì le scuole medie riprenderanno la propria attività in presenza" e che sono state attivate le procedure "affinché il Trasporto pubblico locale attui quanto previsto dalle Prefetture". Prosegue la polemica sulle responsabilità della decisione di andare in zona Rossa.

Sono comunque continuate le occupazioni delle scuole a Milano, salite ad almeno undici per il ritorno alle lezioni in presenza. Questa mattina è toccato al liceo artistico Boccioni dove una ventina di studenti sono entrati nell'istituto con degli striscioni che rivendicano la priorità allo studio: vogliono la certezza che il rientro sarà duraturo.

Per quanto riguarda i dati della Regione continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80). A fronte di 31.809 tamponi effettuati, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%). I guariti/dimessi sono 2.178. I morti sono 104.

Intanto "dopo la conferma sui gravi errori" che "hanno bloccato la Regione Lombardia, locomotiva d'Italia, nella zona rossa, le associazioni di commercianti ed imprenditori hanno deciso di proporre una class action contro i responsabili per i danni subiti". Su questo tema anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e quello di Varese Davide Galimberti sono d'accordo. Trenord ha potenziato il servizio e le composizioni "in modo da offrire un milione e 41mila posti, circa 21mila in più del 2019". In vista della riapertura delle superiori in Lombardia, ha spiegato di aver messo in campo "ogni giorno 2125 corse in Lombardia, 1619 treni che raggiungono la città di Milano, 180 bus di rinforzo" per garantire "la massima offerta possibile per la ripresa". (ANSA).