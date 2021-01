Milano, 4 locali e 58 persone sanzionati

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Sono 58 le persone sanzionate e quattro gli esercizi pubblici chiusi per 5 giorni dall'Unità Annonaria della Polizia locale di Milano, questa settimana, per non aver rispettato le norme da Covid-19.

L'ultimo intervento, ieri, ha riguardato un ristorante in via Ludovico da Viadana all'interno sono state trovate 18 persone che consumavano il pranzo sedute ai tavoli.

Altre 21 persone sono state invece sanzionate la sera di mercoledì poiché stavano consumando la cena seduti ai tavoli di un ristorante in Largo La Foppa, chiuso anch'esso per cinque giorni. Stessa cosa per un chiosco in viale Brianza, dove martedì sono stati multati due clienti seduti per la consumazione e il titolare, e per un pub in via Cesare da Sesto, dove domenica sera sono state effettuate 16 sanzioni per somministrazione e consumo sul posto.

"Siamo assolutamente consapevoli del momento di difficoltà che sta vivendo la categoria dei ristoratori in questi mesi - commenta la vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo - ma non rispettare le norme in vigore mette in difficoltà ancora maggiori tutti quei ristoratori e commercianti onesti che invece si attengono alle regole". (ANSA).